Nuova casa per la Pro Loco: «Firmata la concessione per sei anni»

ALBERESE – Firmato il contratto di concessione del manufatto di Alberese, in piazza del Combattente: per sei anni sarà gestito dall’associazione Pro Loco Alborensis. Il canone annuo di concessione è per il 2018 di 540 euro (che comprende le spese di contratto, non previste negli anni successivi) e, con la firma dell’atto, l’associazione si impegna anche a sostenere le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria specificate nel contratto. Intanto è stata definita anche una strategia d’azione con l’Amministrazione comunale.

“E’ stato definito il rapporto patrimoniale tra il Comune di Grosseto e la Pro Loco Alborensis – dicono il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Patrimonio e ai Lavori pubblici Riccardo Megale – questo grazie alla sottoscrizione di un contratto che regola e consente all’associazione di usare il manufatto di cui già disponeva per le attività istituzionali, molto importanti e di grande utilità per il territorio. Nel contesto della firma del documento l’Amministrazione comunale e la Pro Loco hanno concordato una strategia che consentirà di rendere ancora più efficace l’azione congiunta dell’Ente e dell’associazione nella frazione. Questo grazie anche al supporto e all’interessamento di due settori del Comune, Lavori pubblici e Patrimonio, che agiscono e agiranno anche in questo caso congiuntamente”.