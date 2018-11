Primato in solitaria per la Gea, seconda piazza per la formazione rosa. Le classifiche

GROSSETO – Il colpo grosso sul parquet del Valdambra a Laterina vale il primato solitario nel girone A di serie D alla Gea Basketball Grosseto in una giornata, la nona, che ha visto la vittoria delle inseguitrici Asciano, Campi Bisenzio e Vaiano, con il Certaldo costretto a rinviare il suo impegno per l’impraticabilità del palasport. In coda rialza la testa l’Affrico andando a vincere a San Giovanni Valdarno.

Tra i marcatori Roberti approfitta dell’infortunio del compagno di squadra Perin per scavalcarlo al vertice. In crescita Fedeli del Galli San Giovanni, miglior realizzatore di giornata con 35 punti.

In serie C femminile la Sanitaria Gea sale al secondo posto dopo la sconfitta di Viareggio nel big-match di Livorno.

I risultati del 9° turno: Coop Bucine Valdambra-Gea Grosseto 66-79, Gialloblù Castelfiorentino-Lotar Campi Bisenzio 67-101, Laurenziana Firenze-Sibe Calenzano 55-45, Nutrifarto Jokers-Italcerniere Vaiano 58-59, Conforti Certaldo-Basket Sestese rinv. al 5/12, Biancoverde Firenze-Banca Cras Asciano 61-69, Galli San Giovanni V.-Buratti Affrico 74-77, Nesi Poggibonsi-Publinfo Firenze Due 77-57.

La classifica: Gea Grosseto 16; Valdambra, Asciano, Campi Bisenzio 14; Certaldo, Valbisenzio Vaiano 12; Biancoverde, Sestese 10; San Giovanni Valdarno, Laurenziana, Poggibonsi 8; Jokers, Affrico 6; Calenzano 4; Castelfiorentino, Firenze Due 0.

Il programma del 10° turno: Gea Grosseto-Nutrifarto Jokers Firenze (domenica 25 novembre alle 18), Lotar Campi Bisenzio-Galli San Giovanni Valdarno, Sibe Calenzano-Conforti Certaldo, Italcerniere Vaiano-Laurenziana Firenze, Basket Sestese-Biancoverde Firenze, Banca Cras Asciano-Nesi Poggibonsi, Buratti Affrico-Coop Bucine Valdambra, Publinfo Firenze Due-Gialloblù Castelfiorentino.

Marcatori: Roberti (Gea Grosseto) 159, Perin (Gea Grosseto) 157, Fedeli (Galli SGV ) 150, Barbieri (Certaldo) 142, Tello (Valdambra) 135.



Serie C femminile

I risultati del 4° turno: Quartiere 5 Firenze-Baloncesto Firenze 59-50, San Miniato-Galli San Giovanni Valdarno 59-60, Pielle Livorno-Pallacanestro Viareggio 59-49, Sanitaria Gea Grosseto-Don Bosco Figline 51-27, SBL Altopascio-Pallacanestro Piombino 49-43.

La classifica: Pielle Livorno 8 punti; Viareggio, Gea Grosseto, Galli San Giovanni Valdarno, Quartiere 5 Firenze 6; Piombino, San Miniato, Baloncesto, Altopascio 2; Figline 0.

Il programma del prossimo turno: Sanitaria Gea-Quartiere 5 Firenze (sabato 24 novembre alle 18), Galli San Giovanni Valdarno-Pielle Livorno, Pallacanestro Femminile Viareggio-Don Bosco Figline, San Miniato-Altopascio, Pallacanestro Piombino-Baloncesto Firenze.