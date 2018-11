Marco Pagnini all’ultimo respiro, Follonica sbanca Breganze e vola al comando

FOLLONICA – E’ ancora grande Follonica. Dopo l’impresa in Eurolega i biancazzurri ripartono alla grande anche in campionato, superando 7-6 il Breganze in trasferta.

E’ stato un match scoppiettante, con i maremmani capaci di portarsi sul 6-3 a 10 minuti dal termine. Sembrava fatta per il Follonica, ma una grande rimonta del padroni di cosa ha portato al clamoroso pareggio a meno due dalla sirena.

A 17 secondi dalla conclusione, però, è arrivata la zampata di Marco Pagnini a regalare agli uomini di Enrico Mariotti il successo. Per il bomber due reti, doppietta anche per Mario Rodriguez, le altre marcature sono di Banini, Federico Pagnini e Gelma Paz.

In classifica il Follonica ora è al comando assieme al Lodi, che ha pareggiato il big match a Forte dei Marmi.