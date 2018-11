Maltempo: «Al via la pulizia delle spiagge. In arrivo risorse per la manutenzione straordinaria»

FOLLONICA – «Sono iniziati i lavori di pulizia e manutenzione straordinaria del litorale follonichese. Come preannunciato gli operatori di Sei Toscana stamattina hanno iniziato la pulizia partendo dalla spiaggia a nord della città» ad annunciarlo l’assessore alle politiche del mare del Comune, Alberto Aloisi.

«Le operazione – spiega l’assessore – sono effettuate con impiego di mezzi professionali e lo scopo non è solo quello di rimuovere la sporcizia spiaggiata ma di eliminare quanto più possibile gli elementi di maggiore pericolosità che, dopo la mareggiata di fine Ottobre, giacciono sulla spiaggia. Si tratta di un intervento straordinario teso a ripristinare le condizioni di sicurezza e donare nuovamente decoro alla spiaggia. Le operazioni, tempo permettendo, si concluderanno entro la fine della settimana e riguarderanno tutti i sette chilometri di costa follonichese».

«Nel frattempo – prosegue Aloisi – il mare sta riportando parte della sabbia apparentemente perduta in buona parte rimasta intrappolata all’interno delle celle circoscritte dalle barriere soffolte che, evidentemente, stanno funzionando ed hanno consentito di superare questo eccezionale evento calamitoso. Inoltre,in occasione dell’assestamento di bilancio, l’amministrazione comunale si predispone ad una manovra economico finanziaria tesa ad individuare risorse aggiuntive per la manutenzione straordinaria del patrimonio cittadino e sta studiando con attenzione le migliori soluzioni per farsi trovare preparata per la prossima stagione estiva».

«Parallelamente – conclude Aloisi – stanno proseguendo i lavori di rafforzamento e ricarica delle attuali barriere del centro cittadino coordinati dai tecnici della Regione Toscana a cui va rinnovato il ringraziamento per la collaborazione, la professionalità e la partecipazione nel concertare con il Comune le azioni più idonee. I lavori termineranno con un ripascimento straordinario di sabbia. Sperando di poter dare a breve notizie ulteriormente positive è ragionevole pensare al prossimo futuro con maggiore serenità».