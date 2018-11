Lutto in città: dal direttivo del Parco della Maremma il cordoglio per la scomparsa di Forcelloni

GROSSETO – Il Consiglio Direttivo del Parco della Maremma, presente stamani alla cerimonia di commiato per Federico Forcelloni nella chiesa di Rispescia per portare l’ultimo saluto all’amico e collega, vuole esprimere profondo cordoglio alla famiglia per questa prematura scomparsa.

“Federico è stato un ottimo collaboratore – ha dichiarato la Presidente Lucia Venturi a nome del consiglio e di tutti gli uffici del Parco – ci mancheranno le sue esortazioni a portare alto il nome del Parco, a partire da quelle che erano le sue profonde passioni: il cavallo e le tradizioni della Maremma. Continueremo noi tutti con convinzione a portare avanti i suoi suggerimenti. Ciao Federico.”