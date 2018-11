Incidente sul lavoro: il pancale cade dal muletto e colpisce in testa un uomo

GAVORRANO – Incidente sul lavoro in una cantina nella zona di Giuncarico, nel comune di Gavorrano. Questo pomeriggio, alle 15,20, un uomo di 47 anni è stato colpito alla testa da un pancale. L’uomo, autotrasportatore, originario di Latisana, in provincia di Udine, in Friuli, stava caricando alcuni pancali su un camion quando il mulettista ha tirato su un pancale. Un’asse del pancale però si è spezzata, colpendo alla testa l’uomo. L’uomo è stato trasferito all’ospedale Misericordia di Grosseto ma non è in pericolo di vita. Sul posto anche il personale di Medicina del lavoro della Asl.