Il Senzuno si prende il big match col Torniella, Boccheggiano e Massa fanno il vuoto in Eccellenza

GROSSETO – Il Senzuno è sempre il Senzuno. Qualora ci fossero stati dubbi sulla candidatura dei campioni in carica al titolo provinciale, sono stati spazzati via dal successo nel big match contro il Torniella, ovvero la squadra che fin qui aveva destato la migliore impressione tra le possibili antagoniste.

Il successo, 2-1, permette al Senzuno di conquistare la vetta, visto il ko interno della Disperata con il Venturina: passo indietro per il team di Scarlino, che era a punteggio pieno, triplo balzo avanti per i livornesi che ora sono secondi. Al comando c’è anche la Polverosa, che vince sul campo dell’Argentario volando a 7 punti, come il Senzuno. Si sblocca la Torbiera, successo a valanga sulla Marsiliana. Gol e spettacolo in Prata-Gavorrano, terminata 4-4.

Vincono ancora, e fanno il vuoto, Boccheggiano e Massa Valpiana in Eccellenza. Il Boccheggiano fatica, ma alla fine la spunta per 3-2 su un coriaceo Atletico Grosseto; al Massa Valpiana basta una marcatura per vincere il big match sul campo del Sant’Angelo, affermazione molto pesante. Quattro punti più in basso c’è il Seggiano, che impatta a Paganico. Pareggio anche in Granducato del Sasso-Magliano, mentre il Montemerano sbanca Alberese.

Elite

Terza giornata:

Senzuno-Torniella 2-1

Argentario-Polverosa 0-1

Torbiera-Marsiliana 3-0

Prata-Gavorrano 4-4

Disperata-Venturina 1-2

La classifica:

Damoka Senzuno, Polverosa 7 punti; Disperata, Algida Benini Venturina 6; Torbiera, Torniella 4; New Team Marsiliana, Pizzeria Ballerini Gavorrano 2; Argentario, Prata 1.

Prossimo turno:

Gavorrano-Senzuno

Marsiliana-Prata

Argentario-Torbiera

Torniella-Polverosa

Venturina-Senzuno

Eccellenza

Terza giornata:

Alberese-Montemerano 0-1

Ribolla-Campagnatico 29 novembre

Paganico-Seggiano 2-2

Sant’Angelo-Massa Valpiana 0-1

Boccheggiano-Atletico 3-2

Granducato-Magliano 1-1

Riposava: Chiusdino.

La classifica:

Massa Valpiana, Boccheggiano 9 punti; Seggiano 5; Alberese, Montemerano 4; Chiusdino, Paganico 3; Sant’Angelo 2; Ribolla, Atletico Grosseto, Campagnatico, Granducato del Sasso, Magliano 1.

Prossimo turno:

Magliano-Chiusdino

Atletico-Granducato

Sant’Angelo-Boccheggiano

Seggiano-Massa Valpiana

Campagnatico-Paganico

Montemerano-Ribolla

Riposa: Alberese.