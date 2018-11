Hockey, il Circolo Pattinatori sempre in testa assieme al Viareggio. Risultati e classifica

GROSSETO – Circolo Pattinatori Edilfox e Viareggio Hockey continuano a guidare a braccetto la classifica del girone D di serie B. Le due battistrada hanno addirittura allungato sul resto del gruppo, grazie alla vittoria della Rotellistica Camaiore (prossimo avversario dei grossetani di Massimo Mariotti) sul Follonica A. Seconda vittoria stagionale per gli azzurrini del Follonica B e primo brindisi per il Sarzana.

I risultati del 5° turno:

Hockey Viareggio-Siena 9-5

Hockey Prato-C.P. Edilfox Grosseto 1-7

Follonica B-Cgc Viareggio 9-2

Camaiore-Follonica A 5-2

Carispezia Sarzana-Ecoambiente Maliseti 12-2

La classifica: Edilfox Grosseto, Viareggio Hockey 15 punti; Follonica A 10; Hockey Prato 8; Siena e Camaiore 7; Follonica B 6; Sarzana 4; Maliseti e Cgc Viareggio 0.

Prossimo turno: sabato Edilfox Grosseto-Rotellistica Camaiore (ore 18, via Leoncavallo), Siena Hockey-Hockey Prato; domenica ore 18 Ecoambiente Maliseti-Follonica Hockey B, Follonica A-Viareggio Hockey, Cgc Viareggio-Carispezia Sarzana.

Verrà invece recuperato mercoledì 18 novembre alle 20,15 in via Leoncavallo il derby under 17tra Cieloverde Grosseto e Hc Castiglione.