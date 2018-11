Come cambiano i servizi nel sociale: l’incontro in città con gli operatori del settore

GROSSETO – Appuntamento di grande rilievo – mercoledì 21 novembre, alle 14.30 al Polo universitario di via Ginori – per fare il punto della situazione sulla Legge di riforma del Terzo settore, che sta iniziando a produrre i propri effetti nel variegato e vasto mondo composto da associazioni, Onlus, fondazioni, cooperative sociali ed enti di promozione sociale.

A promuovere il confronto, aperto al pubblico – intitolato “La riforma del Terzo settore, profili civilistici, fiscali e contabili” – la Commissione No Profit dell’Ordine provinciale dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Grosseto, presieduta dal dottor Stefano Fini, in collaborazione con il Polo universitario grossetano e con la Fondazione Il Sole Onlus. L’incontro pubblico si terrà presso l’aula magna del Polo universitario di via Ginori a Grosseto, a partire dalle 14.30, e avrà un taglio operativo per fornire a professionisti e gruppi dirigenti del volontariato gli strumenti per adempiere alla nuova complessa normativa che regolamenta ex novo gli Enti del Terzo settore. A presiedere il convegno il dottor Fabio Tocci, Presidente dell’Odcec di Grosseto, mentre il dott. Massimiliano Frascino, presidente Fondazione Il Sole, coordinerà gl’interventi degli esperti.

L’avvocato Giuseppe Ferrara, inquadrerà la nozione di Ente del Terzo settore (ETS) e la riformata della disciplina civilistica. Il professor Filippo Dami, tratterà la qualificazione fiscale degli ETS ed i rinnovati regimi impositivi, mentre la prof.ssa Giulia Boletto, parlerà dell’impresa sociale nel quadro sistematico della riforma del terzo settore. Dopo la pausa delle 16.30 l’avvocato Lorenzo Ferrara illustrerà i contenuti degli Statuti degli ETS e le regole di adeguamento nel regime transitorio, mentre l’avvocato Valeria Nucera parlerà della raccolta dei fondi e dei meccanismi di sostegno fiscale al finanziamento del terzo settore. Concluderà il dottor Gianluca Rossi con un intervento sugli adempimenti contabili e gli obblighi di rendicontazione degli ETS.