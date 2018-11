Concorso di cucina “Chef di domani”: gli studenti maremmani conquistano la finale nazionale

MASSA MARITTIMA – Grande soddisfazione per la dirigente Marta Bartolini e per tutto l’Istituto Bernardino Lotti di Massa Marittima per la conquista della finale nazionale della classe 5^E Indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità Alberghiera Articolazione Enogastronomia nella 5^ Edizione del concorso “Lo Zampone e il Cotechino Modena IGP degli chef di domani”, promosso dal Consorzio dello Zampone e Cotechino di Modena IGP.

La classe, seguita dal docente di cucina prof. Marco Buccianti, ha elaborato una ricetta dal nome “Rizampbollita”, rivisitazione della classica minestra Toscana Ribollita in abbinamento allo Zampone di Modena IGP e ad alcuni prodotti del territorio della Maremma quali il “Pane del Sole” proveniente dalla filiera dei grani antichi, la Cipolla di Maremma, il pomodoro da coltura idroponica e l’olio di olivastra seggianese DOP. La ricetta della classe del Lotti è stata selezionata per la finale nazionale dallo chef Massimo Bottura tra le 102 inviate appartenenti a 37 Istituti Alberghieri diversi di tutta Italia.

Gli scopi del Concorso promosso dal Consorzio sono quelli di far creare agli studenti ricette originali e moderne, che mostrino come Zampone e Cotechino, nonostante il forte legame con il territorio di provenienza e con il periodo delle feste natalizie, possano essere consumati tutto l’anno, in tutto il mondo e da tutte le tipologie di consumatori, valorizzare e incentivare la creatività degli alunni e giovani cuochi di domani nell’ideazione di ricette a base di Zampone e Cotechino Modena IGP e creare abbinamenti innovativi che permettano sia di destagionalizzare Zampone e Cotechino Modena IGP, sia di sensibilizzare i giovani cuochi a conservare l’identità gastronomica e culturale dei propri territori di origine e provenienza.

L’attesissima sfida culinaria si terrà a Modena in Piazza Roma Sabato 8 Dicembre 2018 nell’ambito dell’8^ Festa dello Zampone e Cotechino di Modena IGP promossa con il patrocinio del MIPAAFT, del Comune di Modena e della Regione Emilia-Romagna.

“Sono molto soddisfatta e orgogliosa di questi ragazzi – dice la dirigente Bartolini – per l’ennesima sfida vinta e per il nuovo importante obiettivo che hanno raggiunto, con la passione e l’impegno che dimostrano da sempre ogni qual volta si chieda loro di cimentarsi in una nuova prova. A loro vanno i miei complimenti più sinceri e affettuosi”.

Il prof. Buccianti, docente della classe, visibilmente soddisfatto: “sono esperienze che fanno crescere i ragazzi, sotto tutti i punti di vista, professionale e personale, allargano gli orizzonti e incrementano la motivazione. Ho visto molto impegno e partecipazione, sono contento per loro, sarà una bellissima esperienza”.

Classe 5^E Enogastronomia

1. Ammirati Giuliana

2. Battaglini Alessia

3. Doddi Gabriele

4. Fioretti Gaia

5. Gelli Marco

6. Guarguaglini Jessica

7. Micci Pietro

8. Salinaro Perla

9. Sejdijaj Bedrije

10. Sozzi Azzurra