Buoni piazzamenti della Happy Time Manciano al Fit Kid European Championship

MANCIANO – L’Aics Happy Time Manciano rientra con successo dall’ultimo Fit Kid European Championship International Open Cup 2018 tenutosi a Lignano Sabbiadoro. Venti le atlete del gruppo mancianese presenti alla gara: Rebecca e Eleonora Conti, Cecilia Bisconti, Roberta Mosci, Chiara Cimignolo, Manuela e Ola Alia, Pauline e Suzanne Vaton, Ramona Mxim, Ecaterina Chitescu, Alisia Bassanelli, Eleonora Bisti, Matilde Pratesi, Matilde De Angelis, Matilde Formiconi, Matilde Goracci, Noa Civiltà, Veronica Costantini Gaia Stefanelli.

Le ragazze, provenienti da Manciano e Pitigliano, si sono esibite al palazzetto di Lignano Sabbiadoro ottenendo nelle varie categorie ottimi risultati rappresentando con onore la delegazione Italiana.

Tantissima emozione soprattutto per le più piccole alla loro prima esperienza in campo internazionale; ed è proprio una piccola maremmana ad aprire la gara Rebecca Conti che concluderà sesta nella categoria 1° B , la squadra composta da Chiara Cimignolo, Ecaterina Chitescu, Manuela Alia, Pauline Vaton.

Sesto piazzamento per Cecilia Bisconti e Rebecca Conti nella categoria gruppi 1° B e grandissima emozione anche per la categoria Dance Show dove la squadra composta da Gaia Stefanelli, Alissia Bassanelli, Ola Alia, Chiara Cimignolo e Noa Civiltà conquista il gradino più alto del podio concludendo così la prima giornata. Nella categoria A la più alta per livello delle difficoltà nella Fit Kid Roberta Mosci e Veronica Costantini conquistano un fantastico quinto posto nelle rispettive categorie nella semifinale di sabato.

Altro straordinario sesto posto nell’ultimo giorno di gara con il gruppo “Rondò Veneziano” eseguito dalla squadra composta dalle ragazze più grandi Matilde Pratesi, Matilde De Angelis, Eleonora Conti, Veronica Costantini, Suzanne Vaton, che con la loro coreografia riescono a competere con i gruppi più esperti e più forti in questa disciplina Ungheresi e Spagnoli.

Risultati prestigiosi che si caricano di un valore aggiunto se consideriamo il fatto che le atlete di AICS Happy Time Manciano provengono da una piccola società e si confrontano con atleti di altissimo livello provenienti da tutta Europa. “Un ringraziamento particolare – ha detto la dirigenza maremmana – va alle ragazze che si sono impegnate e hanno combattuto con passione e tanta determinazione, ma anche ai genitori, agli istruttori Edi Teti e Rossella Rosati e a chi collabora dietro alle quinte ovvero Giada Galli, Marzia Giomarelli e Luigina Teti e a chi, come tutti gli anni, crede nei giovani del territorio sostenendoli, ovvero gli sponsor Banca Tema e AVIS”.