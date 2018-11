Basket, l’under 16 della Pallacanestro Grosseto perde ancora ma di misura

GROSSETO – Ancora una sconfitta, stavolta di misura, per il gruppo under 16 gold della Pallacanestro Grosseto. Partita sofferta, ma giocata con impegno e buoni segnali di miglioramento in campo anche se il lavoro da fare è ancora molto.

Prossimo turno in trasferta il 25 novembre contro Basket San Vincenzo. “Siamo consapevoli che questo sia un campionato difficile per i nostri ragazzi. Sin dall’inizio non era il risultato sul tabellone che ci interessava. Il nostro obiettivo è di portare i ragazzi, attraverso il confronto con pari età di un livello tecnico superiore, ad avere un’approccio al gioco e alla partita più responsabile e consapevole. C’è ancora tanto da fare e continueremo a lavorare per raggiungere lo scopo e sono fiducioso che arriveranno anche i risultati.”

Prossimo turno contro San Vincenzo

roster: Fiaschi 13, Barabesi 12, Gini 13, Gambelli 5, Zucchini 2, Tanasa 1, Giunti 4, Mazzei 2, Baglioni 4, Borracelli, Cardelli

allenatore: Moreno Rosadoni

UNDER 16 GOLD 18/11/2018

Pallacanestro Grosseto vs GMV Ghezzano 56/57

10/19 – 20/15 – 19/11 – 7/12