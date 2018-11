Torna Tassibile, ecco la cena spettacolo per aiutare i disabili

FONTEBLANDA – “La Tutto Possibile Onlus con la collaborazione del territorio maremmano sta realizzando il progetto “Tassibile”. La seconda tappa del tour, dopo il successo di Torniella, sarà a Fonteblanda.

Sabato 24 novembre al campo sportivo alle ore 20 sarà organizzata una cena con spettacolo di Pole Dance della scuola Fight Gym di Grosseto, l’evento ha il patrocinio del Comune di Orbetello e vedrà la presenza del vice sindaco Chiara Piccini.

La finalità del progetto nasce da un’idea e dall’esigenza di molte persone con varie disabilità e dalle loro famiglie di volersi spostare in vari luoghi .

“Tassibile” sarà un servizio gratuito con l’ausilio di un mezzo furgone da nove posti attrezzato per il trasporto di ogni forma di diversa abilità che coprirà l’intero territorio della provincia di Grosseto, basterà inviare una email oppure un sms e subito dopo la richiesta verrà data una risposta sui tempi di attesa e la disponibilità del servizio. Per raggiungere l’obiettivo di acquistare il mezzo accessibile, la Tutto Possibile Onlus si avvarrà della collaborazione dell’intero territorio della provincia di Grosseto organizzando iniziative di raccolta fondi con le varie amministrazioni comunali e pro loco .

La Tutto Possibile Onlus (nella foto il presidente Massimo Lattanzi) per arrivare al raggiungimento dell’obiettivo cambierà il tipo di evento in ogni località che toccherà, utilizzando le potenzialità di vari artisti e culture di ogni luogo, sensibilizzando la gente dei paesi al tema ed alle problematiche legate alla disabilità in generale. Viaggiare sarà possibile con il Tassibile, per il tempo libero, la vacanza, lo sport oppure anche solo per fare shopping . Un servizio reso gratuitamente e soprattutto con l’aiuto della gente del nostro territorio.

Insomma tutto quello che può fare un Taxi ma con la particolarità di farlo gratuitamente .

A Fonteblanda cena e divertimento a 15 euro a testa tutto compreso, vento realizzato con la collaborazione dell’associazione calcistica Fonteblanda. Per prenotazioni 3929114256.