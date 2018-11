Studenti al freddo, la replica di Berardi: «Intervento già effettuato, il guasto è risolto»

ORBETELLO – “L’intervento di manutenzione è stato fatto venerdì, la situazione verrà ripristinata al più presto”. Commenta a caldo il senatore Roberto Berardi, dopo che nella mattinata di lunedì 19 novembre una delegazione di studenti del liceo di via Pola ad Orbetello, si sono recati in comune per parlare con il sindaco in merito alla mancata accensione dei riscaldamenti.

“Abbiamo effettuato interventi di manutenzione e messa in sicurezza in tutti gli istituti del territorio anche per quanto riguarda l’impianto di riscaldamento – continua il senatore – per quello di via Pola in particolare, è stato necessario un intervento straordinario per risolvere il guasto.

Abbiamo infatti dovuto svuotare completamente la cisterna, individuare il guasto e ripararlo prima di poterla nuovamente riempire. A causa della natura del guasto il lavoro ha richiesto tempistiche più lunghe, aggravate anche dal fatto che la risoluzione è stata portata a termine a ridosso del fine settimana – conclude – siamo vicini agli studenti e già da oggi l’impianto di riscaldamento riprenderà a funzionare normalmente”.