Studenti al freddo, la protesta arriva dal sindaco

ORBETELLO – Una delegazione composta dagli studenti del triennio del liceo scientifico, classico e linguistico in via Pola ad Orbetello si è recata in mattinata negli uffici del comune di Orbetello per manifestare a causa della mancanza del riscaldamento nei locali scolastici.

“I termosifoni dovrebbero essere in funzione dal 15 novembre – spiega uno dei rappresentanti di istituto Federico Paneccasio – Abbiamo già segnalato la problematica ma ad oggi il riscaldamento è ancora spento”. “Abbiamo fatto anche delle rilevazioni della temperatura con il tecnico della scuola – prosegue – e nell’aula più calda la temperatura non superava i 14 gradi. Stare in aula risulta molto difficile. Siamo venuti in Comune per sollecitare una soluzione immediata a questo problema”.

La causa del malfunzionamento dell’impianto sarebbe da imputare ad un guasto presente da qualche tempo e mai riparato.