Recruitment Day del centro per l’impiego: grande azienda incontra ingegneri

FOLLONICA – «Il Centro per l’Impiego di Follonica, martedì 11 dicembre, organizza un Recruitment Day con l’azienda Elettromar per incontrare ingegneri in cerca di occupazione» a farlo sapere una nota dello stesso centro per l’impiego.

«I requisiti minimi richiesti per partecipare – spiega la nota – sono: ingegnere elettronico o automazioni, laurea in ingegneria a indirizzo elettronico o automazioni, passione per la progettazione e messa in servizio d’impiantistica, sviluppo di software PLC, disponibilità a trasferte frequenti e di lunga durata anche all’estero, gradita la conoscenza della lingua inglese. Questo incontro rientra nel ciclo di eventi «Imprese al Centro», che hanno come scopo principale quello di favorire l’incontro tra imprese e persone in cerca di lavoro, offrendo alle aziende l’opportunità di entrare direttamente in contatto con nuovi potenziali candidati e fornire a questi informazioni utili sulle stesse, sull’organizzazione e sulla gestione delle risorse umane».

Chi è interessato può lasciare il proprio curriculum vitae, entro martedì 4 dicembre, al Centro per l’Impiego di Follonica, in via Pietro Nenni 2, o spedirlo all’indirizzo mail serviziimprese.follonica@regione.toscana.it, con l’oggetto: «Elettromar». Si ricorda d’indicare: nome, cognome, recapito telefonico e allegare il curriculum. Le candidature saranno preselezionate in ordine di arrivo e non oltre la data del 4 dicembre.