Quattro giorni di “sciopero” per gli avvocati penalisti: «Abolire la prescrizione significa rendere i processi eterni»

GROSSETO – La Camera Penale di Grosseto, in linea con le iniziative già intraprese dall’unione delle Camere penali italiane, che hanno deliberato l’astensione degli avvocati penalisti dall’attività di udienza e dalle altre attività giudiziarie nel settore penale, per i giorni 20, 21, 22 e 23 novembre, «esprime la preoccupazione dei penalisti per il contenuto delle riforme che il Governo ha attualmente “in cantiere” per la materia penale; preoccupazione che, si badi, non è “di categoria”, ma è rivolta alla tutela dei diritti di tutti i cittadini».

«Se non sorprendono più di tanto alcuni atteggiamenti già preannunciati nel “contratto di governo” (come la visione carcerocentrica dell’esecuzione penale, le limitazioni all’accesso al rito abbreviato, l’ulteriore inasprimento del trattamento sanzionatorio di alcune categorie di reati ecc) desta non poco stupore, tanto per i contenuti sostanziali quanto per le approssimative modalità di presentazione, l’emendamento volto ad eliminare la prescrizione dal sistema penale (senza l’argine della prescrizione i processi in questo Paese potrebbero veramente divenire “eterni”) – prosegue il consiglio direttivo della Camera Penale di Grosseto -. Né appare rassicurante il rinvio di tale proposta alla luce di una complessiva riforma dell’intero sistema penale che, in un clima del genere (tenendo conto anche della “tempestiva” apparizione sullo scenario delle proposte di riforma dell’Associazione Nazionale Magistrati) non può che comportare il sacrificio dei fondamentali principi costituzionali da ultimo cristallizzati nell’art. 111 della Costituzione».

Di questo ed altro la Camera penale di Grosseto intende discutere nell’incontro fissato per mercoledì 21 novembre, presso la sala Pegaso al palazzo della Provincia di Grosseto, dalle ore 15.00. L’incontro è aperto alla cittadinanza.