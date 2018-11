Pallamano Follonica, successi delle formazioni giovanili maschili

FOLLONICA – Ottimo risultato per entrambe le maschili della Pallamano Follonica. L’Under 17 maschile vince in casa 44-34 contro il Bastia: una partita equilibrata sterzata grazie a una fase d’attacco incisiva, con le ottime prestazioni dei terzini Salomone e Carbone, che permettono di andare a punti e chiudere con una meritatissima vittoria che da morale alla squadra e a mister Orioli.

Ottima partita anche per l’Under 19 maschile, che negli ultimi dieci minuti del primo tempo cambia passo e, senza mai mollare un minuto, mette la testa avanti agli avversari: 44-29 il risultato finale contro Firenze La Torre.

I tecnici Berti e Spinicci non lesinano i complimenti a tutti i giocatori che hanno dimostrato sicurezza, costanza e determinazione in tutti i reparti. Perfetti gli assist ai terzini ed alle ali, ottimo il lavoro dei pivot e determinanti le parate dell’estremo difensore Samuele Gruosso.

Battute di arresto invece per entrambe le femminili: sconfitta amara per le Under 15 che, sabato hanno incontrato il Mugello in trasferta. Un 12-30 che fa registrare un passo indietro rispetto a quello fatto finora, contro una squadra però di tutto rispetto che fin dall’inizio ha dimostrato maggiore concentrazione e sicurezza di gioco.

Sconfitta 39-27 anche la Under 19 nella trasferta di Prato: non male però le nostre brave atlete contro una rivale forte di esperienza che, approfittando del regolamento federale, ha schierato tre atlete fuori quota che hanno fatto la differenza sia fisica che tecnica.