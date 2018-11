Pallacanestro, le ragazze della Gea continuano a vincere: espugnato il campo di Livorno

GROSSETO – Prosegue la striscia vincente della Simply Market Gea nel campionato under 14 femminile. Le terribili ragazzine di Luca Faragli si sono infatti sbarazzate del BF Livorno (43-37) al termine di una gara appassionante, risolta praticamente nel terzo tempino. Dopo un primo quarto in perfetto equilibrio, le ospiti sono riusciti ad andare all’intervallo lungo con un piccolo vantaggio, annullato dalle grossetane al rientro dagli spogliatoi. Nell’ultima frazione la Simply Market si è limitata a controllare. Da segnalare le tre bombe messe a segno da Clara Nunziatini, che con Sofia Tanganelli e Giulia Faragli ha chiuso in doppia cifra.

Under 14 F, Simply Market Gea-BF Livorno 43-37

SIMPLY MARKET: Tanganelli 10, Di Stano 6, Paffetti, Panella, Landi, Nunziatini 10, De Michele, Lambardi, Vinci 6, Faragli 11. All. Luca Faragli.

BF LIVORNO: Rossi 12, Margini 8, Berti, Simonetti 1, Meini, Papucci, Barghigiani 2, Sesti, Angioni, Marzini 2, Consigli 2. All. Castiglione, Pini.

ARBITRO: Mario Faisal.

PARZIALI: 12-12, 20-23; 35-27.