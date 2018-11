Maxi furto da 90 mila euro: sfondano il tetto della gioielleria nella notte

FOLLONICA – 90 mila euro in gioielli. È la stima di quanto è stato rubato da una gioielleria di Follonica. Il furto è avvenuto nella notte di sabato, alla gioielleria La Luna al centro commerciale di Follonica.

I ladri sarebbero entrati praticando un buco sul tetto (come già avvenuto mesi fa in una gioielleria in un centro commerciale di Grosseto) e si sarebbero calati all’interno del negozio facendo man bassa. Il furto è stato scoperto al mattino, alla riapertura del centro commerciale. Sul colpo stanno indagando i carabinieri con la compagnia di Follonica. Al vaglio anche le immagini riprese dalle videocamere del centro commerciale.