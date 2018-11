La proposta: «La morte della pineta può essere un’opportunità per la duna». Ecco come

FOLLONICA – «Forse la morte della pineta può essere la vita per la duna costiera del Tony’s. Abbiamo fatto una proposta all’ amministrazione» a dirlo l’associazione “La Duna” in una nota.

«Oltre alla distruzione della staccionata e discese a mare c’è lo stato disastroso di quello che rimane della duna – spiega la nota – in certi punti è stata ridotta del 70%. Se disgraziatamente arrivasse un altra mareggiata si rischia il danneggiamento della strada e la scomparsa totale della duna».

«Probabilmente per una sistemazione come quella distrutta ci vorrà del tempo – conclude l’associazione – non sarebbe il caso di proteggere le parti più esposte posizionando i tronchi dei pini che stanno tagliando? Sarebbe un’azione poco costosa ed efficace che successivamente verrebbe inglobata negli interventi che si vorranno fare perché basterà ricoprire di sabbia e comunque la mole dei tronchi tagliati potrebbe servire anche da base per altri interventi».