La proposta di Fare Grosseto: «Assemblee pubbliche su sport e turismo»

GROSSETO – Fare Grosseto e Per Grosseto, chiedono all’amministrazione comunale di «promuovere assemblee pubbliche di ascolto e partecipazione, sulle tematiche legate allo sport e al turismo sportivo».

Le due associazioni cittadine si mettono a disposizione dell’amministrazione comunale per sostenere e promuovere iniziative di questo tipo.

«E’ importante ascoltare e soprattutto far incontrare le varie associazioni cittadine – illustrano da Fare Grosseto e Per Grosseto – In base alla nostra esperienza e agli incontri a tema che abbiamo promosso nei giorni scorsi, è emerso che i partecipanti hanno evidenziato la necessità di essere maggiormente coinvolti e d’incontrarsi per un maggiore confronto su determinate tematiche. Anche il consigliere comunale Paola Birigazzi, presidente della terza commissione, è intervenuta e ha potuto rendersi conto del dinamismo e delle motivazioni dei presenti».

Secondo Fare Grosseto e Per Grosseto, «soltanto con una politica partecipativa è possibile raggiungere percorsi di condivisione che possano coinvolgere la cittadinanza. Mettere in rete associazioni, scuole, aziende dello sport, enti locali, è di fondamentale importanza per far decollare gli eventi di qualsiasi disciplina sportiva, in modo che siano condivisi dai praticanti di tutti gli altri sport e dalla città, con ricadute tangibili sul turismo».