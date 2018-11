La Lega in piazza: «Basta alla violenza sulle donne». Al gazebo partecipano anche gli alleati

ARCIDOSSO – “Grande soddisfazione per l’iniziativa promossa dal commissario regionale Susanna Ceccardi,da parte della sezione Lega Monte Amiata che domenica è scesa in piazza ad Arcidosso per sostenere la lotta contro la violenza sulle donne” a farlo sapere una nota del Carroccio amiatino

“E’ stato un momento importante per noi – prosegue la nota – dopo i fatti di cronaca è stato un messaggio forte che la Lega ha voluto dare a cui anche noi abbiamo dato seguito e a cui abbiamo avuto un’ottima risposta da parte della popolazione locale.” Al gazebo della Lega hanno portato un saluto anche i rappresentanti locali di Fratelli d’Italia con Guendalina Amati, e il coordinamento dei consiglieri comunali di opposizione dei comuni amiatini con Riccardo Ciaffarafà.

Dopo l’intesa trovata a livello provinciale da parte dei vertici del centrodestra, anche a livello locale il segnale di unità è forte. “Uniti si può vincere – conclude Salvadori segretario della Sezione Lega Monte Amiata – se ognuno di noi mette a disposizione le proprie competenze e il proprio impegno niente è impossibile, portare un progetto serio e partecipato da tutti è il nostro obiettivo da qui a inizio anno nuovo. Tutti coloro che hanno intenzione di cambiare marcia nei nostri comuni sono chiamati a dare il loro contributo. Uniti per un Monte Amiata che si possa finalmente rilanciare”