La Figc di Grosseto applaude le nove scuole calcio federali della provincia

GROSSETO – Si è tenuta nel tardo pomeriggio dello scorso venerdì 16 novembre, presso i locali della delegazione provinciale della Federcalcio grossetana, la consegna delle targhe “Scuola Calcio” relative alla stagione 2017-2018. Alla consegna ufficiale, oltre che al coordinatore provinciale professor Leonardo Fanciulli, a fare gli onori di casa è stato il responsabile della Delegazione Agide Rossi. In tutto sono state nove, le società della nostra provincia, che hanno avuto questo importante riconoscimento da parte della Figc.

“Riconoscimento frutto di una particolare attenzione – ha detto Rossi – e soprattutto di professionalità da parte dei dirigenti e tecnici che ne fanno parte. Conseguire quest’attestazione sta a significare per una società di calcio, che gli standard raggiunti sono ottimali, e anzi al disopra della media”. Continua Rossi: “Una società per ottenere questa attestazione, deve assicurare diversi parametri multidisciplinari che vanno dall’impiantistica sportiva, alla preparazione e formazione dei tecnici e istruttori, ai presidi sanitari, fino ad arrivare alla formazione e al comportamento dei dirigenti, che deve essere improntato all’etica e al rispetto delle regole. Per la nostra provincia è un vanto, e spero che in futuro altre società si possono aggiungere a queste”.

“Sono davvero soddisfatto – ha detto Fanciulli – del risultato che abbiamo raggiunto nell’Attività di base del Settore giovanile e scolastico. Avere ben nove nuove Scuole Calcio sul nostro territorio, è sicuramente un punto di partenza molto importante. Sono convinto che farà da traino per altre società”.

Queste le società che possono esporre nei propri impianti la targa di Scuola Calcio FIGC: Albinia, Argentario, Giovanile Amiata, Gavorrano, Massa Valpiana, Nuova Grosseto e Orbetello, Saurorispescia e Virtus Maremma.