Il golfista Valerio Pacini vincitore di categoria al torneo Voucher & Travel a Modena

MODENA – Il golf maremmano brilla anche al di fuori della provincia di Grosseto. Sul percorso da diciotto buche del Golf Club Modena, successo da applausi nella finale italiana del torneo Voucher & Travel per il golfista Valerio Pacini, socio del Golf Club Punta Ala, che ha vinto nella 1ª categoria netto Stableford; per lui anche un terzo posto nella categoria lordo.

Per Pacini e altri amici del club puntalino, sabato prossimo 24 novembre, anche un torneo in occasione del centesimo compleanno della Trattoria del Santarino di Follonica, gestita proprio da lui: premi al 1° lordo, ai primi tre netto e al 1° seniores e trofei speciali Nearest to the pin e Drink Contest.