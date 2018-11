I piccoli del Cp Grosseto si arrendono alla big Viareggio

GROSSETO – Il giovanissimo quintetto del Circolo Pattinatori Bora Bora under 11 viene battuto dal più esperto Ash Viareggio che espugna la pista di via Leoncavallo con un netto 21-1 (la foto è di Mimmo Casaburi). I piccoli biancorossi, allenati per l’occasione da Filippo La Spina che stanno comunque migliorando di partita in partita, hanno subito nove reti nella prima frazione e dodici nella seconda, mettendone a segno una con Francesco Masetti, ancora a segno dopo la doppietta contro il Follonica. Per questo campionato la federazione non ha previsto nemmeno una classifica finale, visto che l’obiettivo è far giocare e divertire i bambini e quest’ultimo scopo viene centrato in pieno in ogni occasione.

Under 11, Bora Bora CP Grosseto-Ash Viareggio 1-21

BORA BORA:Croci; Leonardo Balducci, Nicholas Balducci, Betti, Fonti, Dervishi, Francesco Masetti (1), Muntean, Turbanti. All. Filippo La Spina.

ASH VIAREGGIO: Franchi; Marlia (4), Medi, Frosima (1), Faetti (7), Facchini (5), Belluomini, Benvenuti (4). All. Alessandro Martini.

ARBITRO:Pier Paolo Montomoli.

Rinviato invece il derby under 17tra Cieloverde Grosseto e Hc Castiglione, su richiesta degli ospiti, alle prese con l’influenza di alcuni giocatori.