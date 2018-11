Golf, tutti i vincitori e i premiati della due giorni di Punta Ala firmata Enegan

PUNTA ALA – Due giorni di spettacolo e premiazioni all’evento golfistico Sponsor Invitation Golf Cup by Enegan, organizzato dal Golf Club Punta Ala. Sabato 17 novembre spazio alle diciotto buche Stableford, Hcp, tre categorie, con il dottor Fernando Damiani, presidente del Club puntalino, ad assegnare i riconoscimenti.

Questi i vincitori:

Premio Challenge Aziende Sponsor Partner (somma tre migliori score per ogni azienda sponsor partner):

1a classificata con 132 punti: Sammontana, formata da Guglielmo Gagnesi, Renzo Monselesan, Luigi Dalle Luche, Umberto Di Benedetto, Alberto Sarti, Nicola Marini, Riccardo Andreozzi, Grazia Luchini, Loreta Francesca Catiglia, Juan Boccardo, Paolo Castellini e Daniela Cuna.

1a Categoria hcp di gioco fino a 14 : 1° lordo – Pietro Binaghi con 25 punti

1° netto – Romeo Falloni (35)

2° netto – Gianni Contemori (34)

2a Categoria hcp di gioco da 15 a 24 : 1° netto – Luigi Dalle Luche (41)

2° netto – Luciano Della Lena (40)

3a Categoria hcp di gioco da 25 a 36 : 1° netto – Guglielmo Gagnesi (48)

2° netto – Renzo Monselesan (43)

1° Signore – Daniela Cunaccia (36)

1° Seniores –Andrea Righini (39)

Domenica 18 invece spazio al Race to Week End Major Golf Cup, 18 buche, Stableford, Hcp, due categorie, con il presidente dell’Associazione Race to Week End Daniele Vestri assieme a Damiani a conferire i titoli.

Questi i vincitori:

1a Categoria hcp di gioco fino a 17,9:

1° lordo – Stefano Bianchini

1° netto – Marco Signorelli

2° netto – Gianluigi Gori Savellini

2a Categoria hcp di gioco da 18,0 a 36 : 1° netto – Francesco Siliberto

2° netto – Adriano Fontanelli

Classifica Iscritti

RACE TO Questi infine I premi speciali riservati agli iscritti della Race to Week End:

Nearest to the pin alla buca 15: Riccardo Cigna con 2,39 m, Driving Contest alla buca 10: Carlo Baglioni.

Classifica soci circolo e ospiti: categoria unica Hcp 0/36

1° lordo – Fabio Rosso con 22 punti, 1° netto – Maurizio Tomassi con 37.