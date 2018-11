Elettrodomestici da buttare: arriva la giornata di raccolta straordinaria. Ecco dove e quando

FOLLONICA – «Comune di Follonica e Sei Toscana insieme per la decima edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) che quest’anno avrà come tema centrale “I rifiuti pericolosi”» ad annunciarlo una nota di Sei Toscana.

«Anche quest’anno l’Amministrazione comunale partecipa attivamente alla manifestazione con molteplici attività che coinvolgeranno studenti e cittadini – illustra la nota – mercoledì 21 novembre la stazione ecologica itinerante di Sei Toscana farà un tour nelle scuole cittadine per sensibilizzare e informare i ragazzi sulle tematiche legate ai rifiuti, con particolare riferimento ai RAEE, i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche e Elettroniche. I tecnici e gli educatori del Gestore spiegheranno ai ragazzi il corretto modo di gestire questi materiali, illustrando loro il percorso che i rifiuti seguono dal loro conferimento all’effettivo riciclo e ponendo particolare attenzione all’importanza della prevenzione e della riduzione. Dal canto loro gli studenti saranno invitati a portare i propri piccoli RAEE, come cellulari, tablet, caricabatterie, telefoni, monitor, alla stazione ecologica, alla stazione ecologica mobile, per un corretto conferimento. Le scuole coinvolte sono la Primaria “Don Milani”, la Secondaria di 1° grado “Bugiani”, la Primaria “Bruno Buozzi”, la Primaria “Calvino”, la Primaria “Rodari”, la Secondaria di 1° grado “Pacioli” e la scuola dell’Infanzia “Il Fontino”».

«Nel pomeriggio di mercoledì poi – prosegue la nota – dalle 14,30 alle 16,30, la stazione ecologica di Sei Toscana sarà a disposizione dei cittadini nello spazio antistante il Comune, in via Largo Cavallotti 1. Ognuno potrà così conferire in modo corretto i propri piccoli elettrodomestici, come vecchi cellulari, tablet, piccole consolle, frullatori, tostapane, radio, ecc. ma anche altre tipologie di rifiuto come di pile, batterie, farmaci scaduti, lampade a basso consumo, olio alimentare esausto (quello utilizzato in cucina per la preparazione del cibo). Sarà l’occasione giusta anche per chiedere e trovare informazioni sulle modalità di raccolta e su come separare correttamente i rifiuti all’interno delle proprie abitazioni».

La stazione ecologica itinerante, che rappresenta uno strumento molto importante a sostegno dei sistemi di raccolta differenziata, in primis il centro di raccolta, è a disposizione dei cittadini di Follonica ogni primo venerdì del mese, presso il mercato settimanale del Parco Centrale dalle 8,30 alle 12,30. Per maggiori informazioni: 800127484 e www.seitoscana.it.