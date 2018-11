Due belle vittorie su Cecina e Venturina per le giovanili della Pallavolo Grosseto,

GROSSETO – Si è concluso il girone di andata con un’altra schiacciante vittoria per le Under 14 della Pallavolo Grosseto allenate da Ilaria Colella. Questa volta a subire la sconfitta sono le pari età del Cecina Blu con un netto 3 a 0 (10/25-11/25-19-25). Le ragazze dell’Azzurra consolidano la seconda posizione.

Adesso un turno di riposo e poi via al girone di ritorno Sabato 1 Dicembre in trasferta a Piombino. Queste le convocate: Biserni F., Caselli B., ., Danaila J., Mazzei G., Antonini M., Toniazzi E., Ricci E., Silvestri L., Bardini C. Sallei F., Magnani N. Dir. Acc. Elena Pasqui. Assente per infortunio Chiara Chegia

Nel campionato Under 16 quinta partita e quinta vittoria consecutiva per le ragazze della Pallavolo Grosseto CDP Branca che prive di Sara Biagioli e Luisiana Lanej sconfiggono il Volley Venturina con un secco 3 a 0. Nel primo set le nostre ragazze scendono in campo decise e concentrate aggiudicandosi il parziale per 25 a 14.

Il secondo e terzo set più combattuti, causa i troppi errori in battuta e le inesattezze tecniche ma comunque lontane per cedere il set (25-20 / 25-19). La Pallavolo Grosseto CDP Branca conferma saldamente la seconda posizione a tre punti dalla Pallavolo Montopoli ma con una partita in meno. Le convocate: Ferrante C., Forti Z., Spina M., Manaschi A., De Simone C., Fanciulli E., Danaila J., Schiavo F., Raulli A., Di Vito A. e Terni S. Dir. Acc. Claudio Biagioli.