Danze caraibiche: ottimi risultati dei ballerini maremmani alla tappa ranking

FOLLONICA – Continuano i successi per la scuola di ballo Asd Lady Francesca: anche ieri a Follonica, dove si è svolta la prima tappa ranking danze caraibiche, i ragazzi della scuola di ballo si sono distinti in tutte le discipline.

«Primi classificati – illustra la scuola – la coppia Leonardo Aluigi e Laura Pallari, primi anche per quanto riguarda la combinata danze caraibiche, salsa Shine Duo, salsa Shine singoli per la coppia Denise Baricci e Tommaso Mancini, secondi classificati per la coppia Tiziano Marcocci e Sofia Scarpelli. Primi in pole position anche per la 8 11 Simone Provenni e Vichi Giulia , terzi classificati ancora podio per la coppia Sara Buccolieri e Edoardo Serafini,buoni piazzamenti anche per quanto riguardano il Caribbean Show dance per l’atleta Sara Buccolieri, Sofia Scarpelli terza classificata».

«Miriana Bottone – conclude la scuola – quarta classificata nel salsa shine e caribbean, per la 19/34 classe C Pavel Andrei e Valentina Zorzi 6 classificati».