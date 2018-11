Commercio: «Stop alle cassette di frutta e verdura che ostruiscono i marciapiedi»

FOLLONICA – «Succede da molti anni che in attività commerciali della città prodotti alimentari come frutta e verdura in grandi quantità, vengono esposti sui marciapiedi occupando completamente tutto lo spazio ed ostruiscono il passaggio delle persone creando notevoli disagi» a dirlo il consigliere comunale Daniele Pizzichi.

«Cassette di frutta su cassette che superano i due metri di altezza – dice il consigliere – e molto spesso la merce occupa addirittura la carreggiata venendo esposta così a contatto con agenti atmosferici e gas di scarico dei veicoli in transito. Durante il giorno di fronte a questi negozi possiamo trovare grossi camion parcheggiati in sosta selvaggia e spesso non idonei al trasporto di generi alimentari. E’ il momento di dire basta a queste situazioni ed effettuare dei controlli nel rispetto di tutti i commercianti, che pagano il suolo pubblico, che rispettano le norme igienico-sanitarie e che smaltiscono regolarmente i rifiuti. Non è la prima volta che qualcuno si lamenta di queste situazioni, ci sono già state tantissime segnalazioni dei cittadini, ritengo che si debba agire per far rispettare tutte le norme a riguardo».

«Questa mattina – annuncia in conclusione Pizzichi – ho protocollato una domanda d’attualità al sindaco per poter discutere di questa problematica al prossimo consiglio comunale per capire se l’amministrazione intende intervenire o se preferisce fare finta di niente e lasciar continuare queste attività a tenere dei comportamenti sicuramente poco decorosi per la città, visto che fino ad oggi l’amministrazione non ha fatto assolutamente nulla a riguardo».