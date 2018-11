GROSSETO – I Vigili del fuoco sono impegnati in due distinte operazioni di spegnimento per due vetture che sono andate a fuoco mentre stavano viaggiando. Il primo incendio riguarda un’auto che stava viaggiando in via Valmarina, nel comune di Capalbio. Sul posto sta intervenendo una squadra di pompieri di Orbetello.

L’altra auto è andata a fuoco poco prima dell’uscita di Giuncarico, sull’Aurelia, tra Grosseto e Follonica. L’auto stava procedendo in direzione sud, sulla quattro corsie, quando, per cause in corso di accertamento, è scoppiato un incendio. Sul posto Vigili del fuoco di Follonica e Polizia stradale.