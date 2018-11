Associazione Tema Vita diventa partner di Fondazione Grosseto Cultura: firmato l’accordo

GROSSETO – Anche Tema Vita è partner di Fondazione Grosseto Cultura. L’accordo tra le due associazioni prevede una serie di agevolazioni per i soci per tesserarsi a Fgc e a Tema Vita. L’atto è stato ufficializzato oggi, lunedì 19 novembre, nella sala “Mirto Marraccini” di Banca Tema: i presidenti Giovanni Tombari (Fondazione Grosseto Cultura) e Silvano Giannerini (Tema Vita) hanno firmato il documento che dà il via alla collaborazione tra le due realtà.

L’associazione Tema Vita conta circa 1.500 iscritti ed è riservata ai clienti e soci di Banca Tema: nel rispetto dei principi della mutualità opera a favore dei soci e dei loro familiari con attenzione particolare al settore sanitario, sociale e assistenziale, educativo e ricreativo. Ed è proprio nell’ambito culturale che si inserisce la partnership con Fondazione Grosseto Cultura: gli associati di Tema Vita potranno diventare soci della fondazione e prendere parte così a condizioni agevolate alle tante iniziative che l’ente propone con i suoi tre istituti (Clarisse Arte, Museo di storia naturale della Maremma e Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”). Nel contempo, chi ha la tessera di Fondazione Grosseto Cultura può entrare a far parte del gruppo sostenuto da Banca Tema e usufruire di tutte le agevolazioni previste dallo statuto.

«Per la nostra Fondazione è motivo di grande orgoglio firmare questo accordo – spiega il presidente Giovanni Tombari – Tema Vita rappresenta una realtà radicata nel territorio con un seguito molto importante. Con la firma di oggi andiamo ad ampliare l’offerta proposta ai nostri soci e le nostre collaborazioni. L’obiettivo che mi sono dato sin dall’inizio del mio incarico è proprio quello di allargare il raggio d’azione di Fondazione Grosseto Cultura affinché i grossetani sentano la Fondazione come qualcosa che appartiene loro, e non come una realtà esterna».

Le collaborazioni rappresentano un punto di forza per la Fondazione, così come per Tema Vita. «La nuova partnership con Fondazione Grosseto Cultura ci permette di ampliare la nostra rete e di offrire sempre più servizi ai nostri soci – spiega Silvano Giannerini –. Lo scopo dell’associazione che presiedo è dare tutti gli strumenti necessari a chi è iscritto per migliorare la qualità della vita, e la cultura rappresenta indubbiamente un fattore di benessere e di crescita». I soci di entrambe le associazioni potranno ricevere informazioni sulle agevolazioni contattando la segreteria di Fondazione Grosseto Cultura al numero 0564 453128 e la sede operativa di Tema Vita al numero 0564 444764/65.

Nella foto: da sinistra Silvano Giannerini e Giovanni Tombari