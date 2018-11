Ritorno al Palagolfo con successo, la Pallavolo Follonica abbatte la Pediatrica Livorno

FOLLONICA – Ritorno al Palagolfo con una bella vittoria per la Pallavolo Follonica Hotel Parrini. Battuta con un netto 3-0 l’Under 21 della Pediatrica Specialist Livorno in una gara senza storia, durata poco più di un’ora.

Un successo che vale alle azzurre follonichesi il quarto posto nella classifica del girone A di Serie C con dieci punti, al pari del Calci, anche se la Pallavolo Follonica deve ancora recuperare la partita casalinga della quarta giornata contro il Lupi Santa Croce che sarà disputata giovedì 29 novembre.

«Abbiamo affrontato una squadra Under 21, quindi composta da giocatrici giovanissime – dice Germano Pasquinelli, direttore sportivo della Pallavolo Follonica – ma devo far loro i complimenti perché ci hanno messi in difficoltà. Complimenti alle azzurre, perché non era facile vincere e perché hanno affrontato la gara nel modo migliore, sia mentalmente che tecnicamente, mettendo in campo un’ottima interpretazione dei fondamentali». La Pallavolo Follonica Hotel Parrini tornerà in campo sabato 24 novembre alle 21 a Cecina contro la capolista Baia del marinaio Volley Cecina. «La vittoria contro la Pediatrica Livorno – osserva ancora il ds Pasquinelli – è stata il modo migliore per cominciare a prepararci al big match del prossimo turno: giocheremo sul campo della capolista e come sempre cercheremo di fare bene».

Pallavolo Follonica Hotel Parrini-U21 Pediatrica Specialist 3-0 (25/15; 25/21; 25/15)

Pallavolo Follonica: Basnik, Belardi, Di Luzio, Francardi, Gaggioli, Martelli, Paradisi, Parrini, Poggetti, Zanolla. All. Rossi.

I risultati della 6a giornata – Serie C girone A:

Pallavolo Delfino Pescia–Fanball Il Discobolo 3-1

Pallavolo Cascina–Entomox Peimar Calci 3-1

Errepi Mtk Grosseto–Luca Consani Grosseto –

Volley Pantera Lucca–U21 Lupi Santa Croce 3-2

Lupi Estintori San Miniato–Fiora Buggiano 0-3

Pallavolo Follonica–U21 Pediatrica Specialist 3-0

Volley Sei Rose Rosignano–Baia del Marinaio Volley Cecina 1-3

La classifica:

Baia del Marinaio Volley Cecina 17 punti; Fiora Buggiano 16; Pallavolo Cascina 15; Entomox Peimar Calci, Pallavolo Follonica 10; Volley Pantera Lucca 9; Volley Sei Rose Rosignano, Lupi Estintori San Miniato 8; Errepi Mtk Grosseto 7; U21-Pediatrica Specialist 6; Pallavolo Delfino Pescia 5; Luca Consani Grosseto 3; Fanball Il Discobolo 2; U21-Lupi Santa Croce 1.