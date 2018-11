Primo Corso di Tarocchi a Grosseto: ecco cosa c’è da sapere

GROSSETO – La vita è un mistero…da svelare delicatamente, come i petali d’un fiore colto sul più bello della sua primavera, o da sfogliare con determinazione, come le pagine di un libro tutto ancora da scrivere?

Per rispondere a queste domande, dalla notte dei tempi, l’uomo ha escogitato innumerevoli e singolari teorie e pratiche di divinazione e tentativi di “lettura” del futuro. Oggi l’Associazione Culturale Polis 2001, diretta dal regista Francesco Tarsi, ve ne propone una tra le più affascinanti e culturalmente più dense di risvolti storico-antropologici: la conoscenza dei Tarocchi, grazie al Primo Corso di base sugli Arcani Maggiori, (ovvero le carte più dense di significati esoterici).

Si tratta di un laboratorio esperienziale di conoscenza pratica e consulto individuale, che fa dei tarocchi il pretesto ludico e creativo al tempo stesso, per dirimere la complessità dei nostri giorni, spesso ammantati di simboli nascosti o piccoli enigmi a cui vorremmo poter dare una spiegazione. D’altronde, come cantavano i Queen, la vita intera è una specie di magia, una congiunzione astrale fatta di continui momenti e mutamenti. Il primo Corso di Tarocchi della città di Grosseto, si terrà nella Sala Comunale di Barbanella (in via E. De Amicis 1). A condurlo sarà Claudia Giuliani. Le iscrizioni sono già aperte e la prima lezione è prevista per venerdì 23 Novembre 2018. Il corso ha una durata di otto settimane.

Per info e iscrizioni: Tel. Cell.:347 2299737

asscultpolis2001@libero.it