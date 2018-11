Ospedale di Massa Marittima, Rossi: «La riduzione dei servizi è vergognosa»

MASSA MARITTIMA – “Ancora tagli nella sanità. La direzione dell’Asl Sudest Toscana, è incapace di fare una programmazione sul territorio credibile e allora che fa? Taglia i servizi”. Questo è quanto denuncia Fabrizio Rossi, portavoce provinciale Fratelli d’Italia.

“Questa volta – dice l’esponente di FDI – a farne le spese, sembrerebbe il servizio di ginecologia dell’Ospedale di Massa Marittima, che stando ad indiscrezioni che circolano in questi giorni, l’ambulatorio per la colposcopia subirebbe un drastico ridimensionamento delle prestazioni. Quindi, se fosse vero che l’ambulatorio, che sino a ieri garantiva almeno due sedute settimanali per la colposcopia e due mensili per i referti istologici e consulenze, chiudesse o fosse ridimensionato nelle prestazioni, a farne le spese come sempre saranno i tanti cittadini che gravitano nella zona delle Colline Metallifere”.

“Questa situazione non è accettabile. Noi di Fratelli d’Italia, – termina Fabrizio Rossi – saremo sempre dalla parte dei cittadini, e continueremo a vigilare e soprattutto a denunciare qualsiasi situazione di malgoverno della nostra sanità pubblica nella nostra provincia”.