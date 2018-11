Mamma sta per partorire: corsa in ospedale con Pegaso

MANCIANO – È stata soccorsa ieri dai volontari del 118 di Manciano. Una vera corsa contro il tempo perché la donna incinta che stava per partorire era proprio in procinto di dare alla luce sua figlia. La donna si trovava in zona di campagna del Comune di Manciano, per la precisione a Poggio Foco.

La donna infatti aveva finito il tempo della gravidanza ed era ormai in travaglio. Sul posto è intervenuto anche l’elicottero Pegaso che ha trasferito in pochi minuti la donna all’ospedale Misericordia di Grosseto. Lì, poche ore dopo, è nata una bambina.