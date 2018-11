Le 10 regole per identificare i casino online sicuri

La pratica del gioco online dal proprio computer o da uno dei dispositivi mobili di cui siamo dotati, è sempre più diffusa. Trovare il proprio gioco preferito, scommettere sulla squadra del cuore, ma anche provare giochi gratis a slot machine a 5 rulli, è sempre più facile.

La varietà dell’offerta è tanta e basta digitare casinò online, per essere sicuri di avere a disposizione una lista di casinò europei tra cui scegliere.

La cosa fondamentale, è quella di iscriversi e aprire un conto di gioco solo sui siti legali dei casinò online sicuri. Se non sappiamo riconoscerli ecco le 10 regole d’oro per non sbagliare, e giocare sempre in assoluta sicurezza.

1. La prima regola è quella di scegliere soltanto casinò legali. Si tratta dei casinò che hanno una licenza per operare in Italia, che è stata conferita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. A testimoniarlo, vi sono due elementi facilmente riconoscibili: il logo ADM sulla homepage, e il numero della licenza o concessione.

2. Verificare che il sito di gioco sia legale nel nostro Paese. Questo punto è strettamente collegato al primo. Alcuni dei migliori casinò europei non hanno ancora ottenuto la licenza in Italia. Dunque il fatto che siano legali in altre nazioni dell’UE, non è sufficiente, e vanno evitati dato che non forniscono garanzie.

Riconoscere i casinò online sicuri dal momento dell’iscrizione

1. La conferma dell’iscrizione con carta di identità, è una garanzia di sicurezza. In questo modo comprendiamo che il casinò opera secondo la legge e verifica accuratamente l’identità del giocatore. Diffidare di tutti i casinò che consentono di bypassare questa operazione.

1. Tetti massimi di giocate. I migliori casinò online con licenza AAMS, promuovono il gioco responsabile. Essi impongono quindi di scegliere un tetto massimo per i propri depositi. Questo può essere mensile o settimanale e rappresenta una sorta di autoregolamentazione del giocatore.

2. Utilizzare password sicure. I casinò online sicuri adottano tutte le misure per proteggere i conti di gioco. Ma il primo passo dipende da noi. Quando si sceglie una password, bisogna evitare di utilizzare in essa informazioni scontate come nome, cognome o data di nascita. Usare la fantasia, mescolare lettere e numeri, e non ripetere le password su siti diversi, renderà il nostro conto difficilmente accessibile.

3. Tutti i casinò online sicuri utilizzano per gli scambi di dati e informazioni delle connessioni criptate e sistemi di sicurezza detti SSL. In questo modo si evitano furti di dati e intromissioni di terze parti nelle comunicazioni tra utenti e casinò.

Metodi di deposito e informazioni chiare sui casinò online sicuri

1. Metodi di pagamento e prelievo. Tutti i casinò online sicuri danno la possibilità di scegliere tra diversi metodi di deposito e di prelievo. Tra le varie opzioni sarà bene prediligere quelle in cui non si comunicano direttamente i dati del proprio conto in banca. Ad esempio molto sicuri sono gli e-wallet, oppure le carte prepagate. In quest’ultima opzione anche in caso di furto il danno sarà limitato.

1. Solo i migliori casinò ADM hanno dei sistemi di elaborazione e monitoraggio delle giocate che possono evidenziare comportamenti di gioco anomali a rischio ludopatia. In questo caso i giocatori che presentano problemi del genere possono essere bloccati dal sistema.

2. Affinché il gioco online sia sicuro, bisogna comprenderne ogni aspetto. I casinò online sicuri e legali offrono sempre un servizio consumatori in Italiano, e termini e condizioni accessibili e facilmente comprensibili.

3. Se si hanno dubbi, controllare la reputazione del casinò online su internet può essere d’aiuto. Un’altra opzione è quella di cercare il casinò prescelto nella lista dei casinò online sicuri pubblicata dall’ADM sul proprio sito.