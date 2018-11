Colletta alimentare: a Grosseto la 22esima giornata nazionale. Ecco tutti i supermercati che hanno aderito

GROSSETO – Sabato 24 novembre più di 145.000 volontari , in oltre 13.000 supermercati in Italia, inviteranno a donare alimenti a lunga conservazione che verranno distribuiti a 8.042 strutture caritative (mense per i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza,ecc.) che aiutano più di 1.580.000 persone bisognose, di cui quasi 140.000 bambini.

La partecipazione alla Colletta Alimentare è un segno tangibile di come si possa essere solidali e amici con i più poveri e bisognosi, che sicuramente in questo particolare momento, sono chiamati ad affrontare sacrifici per tirare avanti. La Colletta negli anni è diventata un importante gesto che coinvolge e sensibilizza la società civile al problema della povertà attraverso l’invito ad un gesto concreto di gratuità e condivisione: fare la spesa per chi ha bisogno.

Durante questa giornata ciascuno può donare parte della propria spesa per rispondere al bisogno di quanti vivono nella povertà.

La Colletta Alimentare è il gesto con il quale la Fondazione Banco Alimentare aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2018, indetta da Papa Francesco. Questo evento, che gode dell’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, é reso possibile grazie alla collaborazione dell’Esercito Italiano e alla partecipazione di decine di migliaia di volontari aderenti all’Associazione Nazionale Alpini, alla Società San Vincenzo De Paoli, alla Compagnia delle Opere Sociali, a centinaia di altre associazioni e da quest’anno all’Associazione Nazionale Bersaglieri.

La Colletta 2018 si svolgerà presso 33 punti vendita della Provincia: la Coop di via del Commendone (Maremà), le Pam di via del Sabotino e di via dei Barberi, le SIMPLY di via Einaudi, via Scansanese e via Giovanni XXIII, le Conad di via Senegal, via Clodia e via Aurelia Antica, l’Emi di via Aurelia nord, l’Eurospin di via Smeraldo, le Lidl di via Stati Uniti e di p.zza Marconi, Todis di via Rep. Dominicana e Penny Market di via Aurelia Nord in Grosseto; la Pam di via Massetana, la Coop di via M, Chirici, la Lidl di via Amendola e la Conad di via Litoranea a Follonica; le Coop di Massa Marittima, di Castiglione della Pescaia, di Bagno di Gavorrano, di Pitigliano, di Manciano, di Albinia e di Orbetello; le Simply di Porto Santo Stefano, Albinia, Pitigliano e Manciano, la Coop e l’Eurospin di Castiglione della Pescaia, la Coop di Scansano.

Nei trentatre punti vendita si alterneranno oltre 650 volontari provenienti da esperienze diverse: Centro Solidarietà Alta Maremma di Massa Marittima, San Vincenzo di Follonica, Caritas, Scout ed altri di Follonica, Caritas e San Vincenzo e Scout di Manciano, Albinia e Porto Santo Stefano, il Rotary di Monte Argentario,Orbetello e Pitigliano, Comunità di Nomadelfia, ANTEAS, GEVOCONT, la Misericordia di Grosseto, i gruppi scout,MASCI 1, Masci 2, CE.I.S., Ronda della Carità e della sussidiarietò, Caritas Diocesana e parrocchiali, Gioventù Francescana, Azione Cattolica, fedeli della Chiesa Avventista, Apostolica e Centro Cristiano “La casa sulla roccia”, l’Associazione Demetra con alcuni richiedenti asilo, Comunione e Liberazione, studenti, adulti di Castiglione dellla Pescaia e Bagno di Gavorrano desiderosi di partecipare a questo grande gesto di carità.

Inoltre collaborano a questo gesto l’Amministrazione Comunale, l’Esercito Italiano con il 3°Reggimento “Savoia Cavalleria” ed il Centro Militare Veterinario, Poste Italiane, l’Arciconfraternita di Misericordia, Gevocont, CEIS, Nomadelfia e privati con automezzi e personale per il trasporto di quanto raccolto dai supermercati al magazzino.

Come lo scorso anno i generi alimentari raccolti saranno subito distribuiti agli Enti/Associazioni caritative della provincia di Grosseto convenzionati con l’Associazione Banco Alimentare della Toscana ONLUS : CE.I.S Centro Solidarietà di Grosseto, Caritas Diocesana di Grosseto, Caritas Diocesana di Pitigliano, i Gruppi Caritas Parrocchia San Giuseppe, Maria SS. Addolorata, Santa Lucia V.M., San Giuseppe Cottolengo , SS. Crocifisso, Santa Famiglia, San Francesco, Sacro Cuore, Immacolata Concezione di Roselle, La Ronda della Carità e Solidarietà, Coord. Interparr. Opere Caritative di Follonica, AVIS di Manciano, Convento clausura “Janua Coeli” Cerreto di Sorano, Ass. GEVOCONT, Istituto Santa Elisabetta di Grosseto, Associazione ANTEAS, Chiesa Apostolica in Italia, Centro Cristiano “La casa sulla Roccia” .

I generi alimentari raccolti, inscatolati per tipologia, immagazzinati a Grosseto saranno distribuiti agli enti-associazioni benefiche della provincia nei primi giorni di dicembre.