ROCCASTRADA – Francesco Limatola riparte da Roccastrada e lo fa incontrando tante persone nell’iniziativa che segna la partenza della sua corsa per la rielezione a primo cittadino. Un’avventura che Limatola, come ha spiegato agli amici e ai “suoi” cittadini, vuole condividere partendo proprio dal progetto legato alla sua candidatura.

«Sarà un progetto aperto – ha detto – così come la lista che mi sosterrà. Dovrà essere aperta e non chiusa nei palazzi dei partiti. Qui stasera ci sono tante persone, professionisti, volontari, rappresentanti di associazioni. Insomma c’è la società civile, ma soprattutto c’è Roccastrada perché quello che voglio è lavorare insieme per costruire un futuro migliore per questo Comune. Ci sono tanti progetti da portare avanti, progetti che sono iniziati durante il mandato che si sta per concludere. Per questo c’è bisogno di continuità».

Tra i presenti nell’incontro, ospitato al ristorante “La Bettola” nel cuore del centro storico di Roccastrada, anche i sindaci dei Comuni vicini, Andrea Biondi (Gavorrano) Alessandra Biondi (Civitella Paganico), Giacomo Termine (Monterotondo Marittimo) e il consigliere regionale Leonardo Marras e naturalmente gli assessori della giunta di Limatola.