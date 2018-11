Tredicesima gara per il Gavorrano contro la terz’ultima Aglianese. I convocati da Rigucci

AGLIANO – Tredicesima di campionato per l’avventura in serie D del Gavorrano. Dopo le fatiche del turno infrasettimanale, risoltosi con un pesante successo per 1-0 nonché quinto risultato utile di fila, i rossoblù affronteranno in terra ostile la terz’ultima Aglianese per novanta minuti non difficili sulla carta ma da affrontare con la giusta mentalità.

Questi i convocati da mister Rigucci: Salvalaggio, Becuzzi, Bruni, Ferrante, Gagliardini, Mastino, Lucarelli, Mori, Pupeschi, Koci, Conti, Pardera, Cela, Costanzo, Bartoccini, Brenci, Grifoni, Moscati, Gomes, Carlotti e Brunacci. Assente Aglietti, squalificato dal giudice sportivo per tre giornate in seguito alle offese reiterate al direttore di gara del match di mercoledì.

Arbitrerà Faraon di Conegliano assieme a Tricarico di Udine e Santarossa di Pordenone. Il fischio d’inizio è domani domenica alle 14,30 allo stadio Bellucci di Agliana.

Il programma della 13a giornata:

Aglianese-Gavorrano

Bastia-Scandicci

Pianese-Massese

Ponsacco-Tuttocuoio

Prato-Aquila Montevarchi

Real Forte Querceta-Ghivizzano Borgoamozzano

San Donato Tavarnelle-Cannara

Sangimignanosport-Sinalunghese

Sangiovannese-Viareggio

Sporting Trestina-Seravezza