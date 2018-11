Rugby: i piccoli dell’under 8 di Scarlino impegnanti in casa contro il San Vincenzo

SCARLINO – «Domenica 18 novembre presso Il campo Di Rugby Beppe Poli di Scarlino i piccoli della Under 8 affronteranno i loro coetanei del Rufus San Vincenzo che vengono con due squadre, del Grosseto e Piombino» a renderlo noto la socità

«Sono tutti benvenuti – prosegue la nota – a vedere i piccoli rugbisti all’opera : e poi tutti a tavola come per ogni terzo tempo che si rispetti. Provare per credere»