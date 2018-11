Piscina comunale: «La raccolta firme per realizzarla sta andando bene, la petizione va avanti»

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – «Non mi sarei mai aspettato un riscontro forte e concreto sulla raccolta di firme per la piscina» a dichiararlo è il consigliere comunale di Forza Italia, Massimiliano Palmieri.

«Sono passati pochi giorni dall’inizio della raccolta firme per vedere se nel territorio esiste la necessità di una struttura come la piscina e adesioni sono moltissime – annuncia il consigliere – l’iniziativa nasce dall’ascolto dei concittadini. Nel 1993 era stata fatta una raccolta firme la quale, non avendo trovato riscontro, a portato ad oggi i cittadini nuovamente a chiedere l’oggetto. Se ne parla sui social, tra i favorevoli e i contrari».

«La parte dei favorevoli alla struttura – spiega Palmieri – credendo fortemente che sia uno strumento ricreativo, sportivo, di terapia, di benessere del corpo, non potendo mancare anche il tema del turismo. La parte avversa, facendo notare la poca utenza che il paese costiero oggi ha. Noto che Castiglione della Pescaia ha degli importanti numeri su arrivi e presenze nell’arco dell’anno, facendomi pensare che possa essere lo strumento necessario sia per i paesani che per i nostri ospiti turistici».

«La petizione continuerà, anche per ascoltare i favorevoli e gli ostili – conclude il consigliere – credo che al centro di tutto ci deve essere l’ascolto , che è la cosa fondamentale per la politica».