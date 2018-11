Maltempo, la furia del Comune: «Il Pd è confuso, abbiamo già speso 270mila euro»

ORBETELLO – “Abbiamo letto le dichiarazioni del gruppo Pd locale, o quello che ormai ne rimane, circa i recenti eventi atmosferici e abbiamo compreso che il Pd locale è molto confuso”.

Lo scrivono in una nota il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, l’amministrazione comunale di Orbetello e la lista Patto per il Futuro. “L’Amministrazione comunale di Orbetello – prosegue la nota – come già detto è intervenuta tempestivamente dopo gli eventi atmosferici e ad oggi ha già speso circa 270mila euro per gli interventi in somma urgenza riuscendo in pochissimo tempo a risolvere la quasi totalità delle problematiche. Una tempestività che purtroppo non abbiamo visto in altre occasioni passate proprio dal Pd che prima amministrava il Comune”.

“Forse pensano che la cittadinanza si sia dimenticata della gestione post alluvione e disastro in laguna quando amministravano coloro che oggi criticano – insiste la maggioranza – Inoltre come già detto Orbetello è stato uno dei pochi comuni visitati dalla commissione Protezione civile regionale. Peccato che in quella occasione nessuno dell’opposizione locale si sia presentato mentre il sindaco visitava con la commissione tutti i punti colpiti dal disastro e parlava con gli imprenditori.

Inoltre il Comune ha già inviato tutto alla regione per quanto riguarda i danni alla parte pubblica richiedendo tempestivamente anche ai privati la relazione sui danni subiti. Comprendiamo però sicuramente la difficoltà di un Pd locale che fa fatica a sopportare la grande operatività dell’attuale amministrazione”.