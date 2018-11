Legambiente lancia la sfida al cambiamento climatico per proteggere il Mediterraneo

GROSSETO – In occasione della XIX assemblea dei circoli di Legambiente, organizzata come ogni anno a Rispescia al centro Il girasole di Legambiente, si terrà “Sfide comuni nell’area del Mediterraneo” – realizzato nell’ambito del progetto Bemed Close to Me(d)iterranean Practicing citizen science, increasing awareness and common strategies against plastic pollution, co-finanziato dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco grazie al quale è stato possibile organizzare il workshop -, importante percorso formativo che vedrà protagonisti i rappresentanti delle associazioni che hanno aderito alla campagna internazionale Clean up the Med che dal 1995 mette in rete associazioni, scuole e istituzioni locali che nel mese di maggio si dedicano alla pulizia delle spiagge e dei siti naturali.

Un’azione diffusa in 21 Paesi del Mediterraneo che ha come obiettivo principale quello di liberare gli arenili dai rifiuti e, allo stesso tempo, di sensibilizzare ed educare i cittadini a prendersi cura del pineta, adottando stili di vita sostenibili. Israele, Libano, Grecia, Cipro, Francia, Spagna, Algeria, Tunisia, Malta e Turchia: sono questi i Paesi che prederanno parte al percorso formativo che si concentrerà principalmente sulla lotta alla plastica nel bacino del Mediterraneo e sulle possibili azioni da mettere in campo per combattere i cambiamenti climatici, alla luce anche della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino della CE e della recente proposta di direttiva europea sul monouso in plastica alla Plastic Strategy.

Il Mar Mediterraneo da sempre ricopre un ruolo chiave nella creazione di sinergie tra culture, storie e popoli tra loro diversi. Per tale ragione, Legambiente considera fondamentale lavorare insieme per fare fronte alle sfide del domani.

“Il cambiamento climatico – dichiara Angelo Gentili della segreteria nazionale di Legambiente – avrà un impatto sempre maggiore su tutta l’area del Mediterraneo, generando disastri ambientali, desertificazione, conflitti e, non da ultimo, migrazioni. Sviluppare politiche comuni, pertanto, risulta essere prioritario allo scopo di mitigarne le conseguenze e riuscire a fare fronte ai cambiamenti che vedranno protagonisti i nostri territori e comunità. Clean up the Med è una campagna che porta con sé un valore aggiunto notevole: sensibilizzare i cittadini, consentendo loro di toccare con mano l’impatto delle plastiche sulle coste e nel mare. Proprio la plastica, rappresenta una delle più pericolose minacce per i nostri mari ed è necessario agire con tempestività, prima che sia troppo tardi. La rete di Clean un the Med – ha continuato Gentli – rappresenta un punto di partenza importante per riuscire ad individuare un percorso comune finalizzato a difendere e valorizzare il nostro mare e renderlo sempre di più un esempio di multiculturalità, sostenibilità e giustizia per tutto il mondo”.

“A nome di Legambiente – ha concluso Gentili – ringrazio tutti i rappresentanti delle associazioni che hanno deciso di aderire a questa iniziativa e non posso fare a meno di dare loro con non poco orgoglio il benvenuto in Maremma, una terra che, oltre ad essere un importante esempio di sostenibilità per tutto il Paese, ha tutte le carte in regola per rappresentare un avamposto di solidarietà e inclusione sociale”.