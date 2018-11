La Regione ai pendolari: «Nessun aumento sui treni in Toscana, per i Frecciabianca chiedano al ministero»

GROSSETO – “Per tutti i treni regionali l’offerta sulla Tirrenica rimarrà invariata anche per il prossimo cambio orario. Il che significa zero aumenti, neanche un centesimo per l’intera stagione”.

Lo puntualizza l’assessore ai trasporti Vincenzo Ceccarelli dopo che il comitato dei pendolari di Grosseto ha protestato con la Regione a causa del passaggio del treno 8619 da Frecciabianca a Frecciargento con conseguente aumento del biglietto.

“Ma per tutto quello che riguarda i treni di mercato nazionale, come appunto i Frecciabianca e i Frecciargento – prosegue e conclude Ceccarelli – i pendolari facciano le loro rimostranze, giuste peraltro, a Trenitalia e al ministero dei trasporti perché loro sono gli unici interlocutori”.