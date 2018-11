Benedetti si scopre bomber, sconfitti dal Trestina gli Juniores del Gavorrano

CITTA DI CASTELLO – Si chiude con una clamorosa sconfitta la decima giornata del campionato nazionale degli Juniores del Gavorrano. I rossoblù incassano infatti un secco 4-1 a Città di Castello dal fanalino di coda Sporting Trestina che si giova della giornata stellare del suo giocatore Benedetti, autore di un poker.

Neroverdi in vantaggio al 22′, cui risponde Biserni sette minuti dopo dal dischetto, ma nella ripresa locali di nuovo a segno al 10′, al 17′ e al 25′. Niente da fare per i ragazzi di mister Biagioni, che non riescono a limitare i danni né ad essere pericolosi.

SPORTING TRESTINA: Rossi, De Falco (Pacchiarotti), Fabbri, Avarone, Erabhor, Sciurpa, Ricciarelli (Temonale), Corradini (Kajmaku), Benedetti (Apolli), Botteghi, Stella. A disposizione: Mannarini, Baldinelli. All. Gnucci.

GAVORRANO: Poggialini, Forni, Molia, Cordovani, Cavallini, Amato (Balloni), Barlettai, Biserni (Franchellucci), Scala, Berti (Frosali), Brunacci (Rubegni). A disposizione: Sabatini, Xhafa. All. Biagiotti.

ARBITO: Aloi di Gubbio.

MARCATORI: 22′, 10′ st, 17′ st e 25′ st Benedetti, 29′ (rig.) Biserni.