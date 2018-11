Allevamento in crisi: «Preoccupati per le aziende del nostro territorio. Pronti alla mobilitazione»

SORANO – «Il sindaco e la giunta comunale esprimono grande preoccupazione per le ulteriori difficoltà che si prospettano per il settore ovino e caprino nella provincia, con particolare riguardo alle aziende presenti nel comune di Sorano» a dirlo è il primo cittadino, Carla Benocci.

«L’allarme lanciato dalle organizzazioni sindacali agricole – prosegue il sindaco – a partire dal documento di Coldiretti toscana, non può restare inascoltato. Il sindaco e la giunta sono disponibili a prendere ogni iniziativa nelle sedi competenti a sostegno degli allevatori e in particolare dei conferitori che rischiano di restare senza contratto per le preannunciate disdette da parte di Alival e Granarolo».

«Sostenere in ogni modo possibile le aziende – conclude Benocci – che, nonostante le difficoltà continuano ad operare, significa difendere l’agricoltura collinare che non può permettersi nuovi abbandoni».