Strade montane di Scansano: Quitadamo eletto presidente

SCANSANO – Nell’assemblea consortile del 14 novembre, con rappresentate l’88% delle quote consortili, il Consorzio delle strade Montane del Comune di Scansano ha eletto all’unanimità, come nuovo presidente, Pasquale Quitadamo di Baccinello che aveva già ricoperto la carica di Presidente del Consorzio dalla primavera del 2013 a quella del 2016. Il ruolo di presidente del Consorzio è di tipo volontario e non retribuito.

Il Consorzio delle strade Montane del Comune di Scansano si occupa della manutenzione di 22 strade vicinali del Comune di Scansano, situate nelle zone collinari del Comune per un totale di circa 85 km.

Le strade del Consorzio costituiscono una vera e propria infrastruttura rurale al servizio dei suoi 350 utenti (privati e aziende) ma sono anche una ricchezza del territorio permettendo di attraversare alcune delle più belle e intatte zone della Maremma scansanese dove tra boschi, poderi, panorami mozzafiato, agriturismi, casali d’epoca si collocano anche punti di importanza storica eccezionale: basti pensare al Castello di Montepò, tra i più belli e meglio conservati castelli medioevali e al cippo che ricorda il sacrificio del Tenente Gino e del Soldato Giovanni, 2 partigiani uccisi in un agguato dai nazifascisti il 7 maggio 1944; il cippo fu eretto subito dopo la fine della guerra dalla popolazione locale ed è situato su una delle strade vicinali del Consorzio, la strada della Dogana Vecchia di Murci.

La manutenzione delle strade è fatta con la cura e il lavoro di molti utenti e dei Rappresentanti che ogni strada elegge per un lavoro, volontario e non retribuito, di coordinamento; per quanto riguarda le risorse economiche, il Consorzio conta sui contributi che pagano annualmente gli utenti (i “ruoli”) e sul contributo del Comune di Scansano che, negli ultimi anni, si è attestato intorno al 20% del totale. Maggiori informazioni sul Consorzio si possono trovare sul sito Internet dello stesso, www.consorziostrademontanescansano.it.