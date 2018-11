Sicurezza, Forza Nuova: «Bene le azioni intraprese ma continueremo a vigilare»

GROSSETO – “Dalle notizie locali, apparse oggi e nei giorni scorsi sulle pagine dei quotidiani, apprendiamo che sono state portate a termine con successo alcune operazioni mirate contro lo spaccio, il degrado e le presenze illegali di tanti stranieri” afferma il segretario cittadino di Forza Nuova a Grosseto, Dario Trotta.

“Avendo presentato alle istituzioni richieste mirate in tal senso – prosegue il segretario – esprimiamo il nostro plauso, riservandoci di continuare a vigilare affinché si continui su questa linea. Siamo consapevoli che le leggi dello Stato non aiutano, ma riteniamo che si debba agire a livello locale unendo le forze e la volontà dei cittadini. La fiaccolata che abbiamo organizzato è un esempio di quanto può ottenere una città unita per un obiettivo”.

“Si iniziano a constatare assunzioni di responsabilità da parte delle istituzioni; da parte nostra continuerà l’attività affinché si continui su questa strada nella quale Forza Nuova è avanguardia ormai anni. Continua la nostra azione politica – conclude il segretario – per ripristinare sicurezza e prosperità nelle nostre città”.